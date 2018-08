Bekal Berharga Cristo/Justin Menuju Asian Games

Jakarta: Pasangan tuan rumah, Justin Barki/Christopher Rungkat berhasil memboyong gelar juara ganda seri ketiga Combiphar Tennis Open 2018, Sabtu 11 Agustus. Pada laga final di lapangan tenis The Sultan Hotel Jakarta, unggulan teratas itu mengalahkan ganda beda negara, Francis Casey Alcantara (Filipina) dan Kaito Uesugi (Jepang). Justin/Christo menang straight set dengan skor akhir 6-3 6-2.



“Kemenangan ini menambah kepercayaan diri untuk tampil di ajang Asian Games. Pasti tidak mudah karena tingkat persaingannya tentu bakal lebih ketat,” tutur Christo usai menyudahi pasangan gado-gado dalam durasi hanya 34 menit itu.

Bagi Justin dan Christo, gelar juara ganda ini merupakan yang kelima di turnamen ITF Men’s Future sejak berpasangan dua tahun silam.Sementara itu di nomor tunggal, Niki Kaliyanda Poonacha dari India tampil sebagai yang terbaik. Petenis non unggulan yang merangkak lewat babak kualifikasi itu menumbangkan wakil Australia, Michael Look melalui laga straight set 6-3 6-1.“Ini serba pertama bagi saya. Bukan hanya gelar juara pertama turnamen ITF Men’s Future, tapi juga babak final pertama. Bahkan juga pertama kali saya bisa lolos hingga semi final,” ujar Niki.Combiphar Tennis Open 2018 terdiri dari tiga seri Indonesia Men’s Future. Ini merupakan turnamen yang masuk dalam kalender kompetisi resmi Federasi Tenis Internasional (ITF). Event ini telah bergulir sejak 2016. Total hadiah turnamen ini adalah 55.000 dolar AS atau sekitar Rp 770 juta.(FIR)