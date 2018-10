Bocoran Opening Ceremony Asian Para Games 2018

Jakarta: Upacara opening ceremony Asian Para Games 2018 akan segera digelar beberapa jam ke depan, tepatnya pukul 19.00 WIB, Sabtu 6 Oktober. Acara yang akan disaksikan sekitar 35 ribu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akan menyuguhkan sejumlah penampilan.



Tercatat, 849 seniman akan memerankan 2.604 peran dengan konsep budaya Indonesia yang mengusung tema "We are One". Penampilan tersebut termasuk 40 peran yang akan ditampilkan oleh para penampil disabilitas.

Mereka akan tampil di atas panggung berbentuk melengkung yang menyerupai garis ekuator. Makna di balik desain tersebut adalah segala unsur kehidupan berasal dari alam.Opengin ceremony akan dibuka dengan pertunjukan video mapping bertema "Dunia Batik". Di mana para penonton akan disuguhkan cerita perjalanan seluruh rangkaian acara dengan penuh warna dan visual menarik.Usai itu, para penonton akan diajak melakukan hitung mundur pembukaan Asian Para Games 2018. Momen ini akan diisi oleh penampilan penari cambuk dan ditutup pesta kembang api di hitungan nol.Beberapa penampilan pun masih akan disugukan, diselingi kedatangan Presiden RI Joko Widodo di tribun VIP. Upacara pengibaran bendera Merah Putih juga akan dilakukan yang melibatkan 238 formasi pengibar bendera, termasuk 20 anak komunitas Handai Tuli dan lima anak Desa Bengkala.Para penonton selanjutnya akan disugukan tarian bertajuk "Bunga Kemenangan Wijaya Kusuma". Penari kursi roda Julius Jon Obero akan berduet dengan penari Rhea Marquez dengan latar laser membentuk bunga wijaya kusuma.Setelah itu, upacara opening ceremony akan menampilan parade atlet yang akan bertanding di Asian Para Games 2018. Penampilan formasi logo Asian Para Games 2018 yang disugukan 338 penampil dengan 3.000 gelang lampu LED akan semakin memeriahkan acara.Di tengah acara, Presiden Jokowi pun akan turun ke panggung menemui Bulan Karunia Rudianti. Ia adalah seorang siswi yang menuliskan surat kepada Jokowi meminta kursi roda.Jokowi akan menerima kotak dari Bulan berisi huruf yang disusun akan membentuk kata "Ability". Mereka pun akan memanah rangkaian huruf DIS di pangung, sebagai makna kesetaraan.Acara pun akan dilanjutkan dengan penyalaan api abadi di kaldron. Sekaligus tanda berakhirnya perjalanan kirab obor Asian Para Games 2018 yang telah melewati delapan kota, yang diawali di Solo dan berakhir di Jakarta.Para seniman Tanah Air juga akan meramaikan acara opening ceremony yang dijadwalkan berdurasi sekitar dua jam tersebut. Mulai dari Armand Maulana, penyanyi cilik Shanna Shannon, hingga aktivis tuna rungu sekaligus anak pasangan Rey Sahetapi dan Dewi Yull yakni Surya Sahetapi.(REN)