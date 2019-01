Bandung Jadi Tuan Rumah Seri Terakhir Putaran Pertama Proliga 2019

Bandung: Kota Bandung akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan liga bola voli atau Proliga musim 2019 untuk seri ketiga atau terakhir dalam putaran pertama. Sebanyak sembilan laga akan disuguhkan di GOR C'Tra Arena Bandung pada 21-23 Desember 2018.



Menurut Wakil Direktur Proliga Reginald Nelwan, seri ketiga di Bandung merupakan pertandingan penentuan baik bagi tim putra maupun putri untuk keluar sebagai juara putaran pertama ini.

Dua tim putri yakni Jakarta PGN Popviso Polwan dan Jakarta BNI 46 merupakan dua tim yang belum menelan kekalahan pada dua seri sebelumnya di Yogyakarta dan Gresik.Sedangkan pada tim putra, juara bertahan Surabaya Bhayangkara Samator dan Jakarta Pertamina Energi akan bersaing untuk keluar sebagai juara putaran pertama yang akan ditutup di Bandung."Di Bandung merupakan pertandingan penentuan untuk putaran pertama. Kita akan menentukan tim yang menduduki ranking pertama pada putaran pertama pada laga nanti untuk tim putra dan putri," ujar Reginald saat konferensi pers di kantor pusat Bank bjb, Jalan Naripan, Kota Bandung, Kamis 20 Desember 2018.Ia menuturkan, sembilan pertandingan dalam tiga hari nanti di GOR C'Tra Arena akan menyuguhkan tontonan yang menarik bagi masyarakat Bandung. Enam tim putra dan lima tim putri yang akan bertanding diyakini Reginald akan menyuguhkan permainan terbaik pada seri terakhir nanti, terutama tuan rumah tim putri Bandung Bank bjb Pakuan."Seluruh tim sudah menggunakan pemain asing, pasti akan menyajikan permainan yang asyik untuk ditonton. Apalagi ada Bandung Bank bjb Pakuan selaku tuan rumah, tentu mereka ingin bermain baik dihadapan masyarakat Bandung," pungkasnya.Berikut jadwal seri ketiga putaran pertama Proliga 2019:Jumat 21 Desember 201816.00 WIB - Putri Jakarta BNI 46 Vs Jakarta PGN Popsivo Polwan18.00 WIB - Putra Surabaya Bhayangkara Samator Vs Sidoarjo Aneka Gas Industri20.00 WIB - Putri Jakarta Elektrik PLN Vs Bandung Bank BJB PakuanSabtu 22 Desember 201816.00 WIB - Putra Palembang Bank SumselBabel Vs Jakarta Garuda18.00 WIB - Putri Jakarta PGN Popsivo Polwan Vs Jakarta Pertamina Energi20.00 WIB - Putra Surabaya Bhayangkara Samator Vs Jakarta Pertamina EnergiMinggu 23 Desember 201816.00 WIB - Putra Jakarta BNI 46 Vs Jakarta Garuda18.00 WIB - Putri Jakarta BNI 46 Vs Bandung Bank BJB Pakuan20.00 WIB - Putra Palembang Bank SumselBabel Vs Jakarta Pertamina Energi(ASM)