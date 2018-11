Indonesia Diunggulkan Para Pesaing di Piala AFF Futsal

Yogyakarta: Para rival dalam Piala AFF Futsal 2018 akan mewaspadai Indonesia sebagai tuan rumah. Selain tuan rumah, Indonesia dinilai bisa menampilkan semangat juang tinggi di hadapan pendukungnya.



Indonesia tergabung di dalam grup A yang beranggotakan Myanmar, Malaysia, dan Kamboja. Indonesia akan menghadapi Myanmar pada laga perdana di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin, 5 November 2018.

Pelatih tim futsal Kamboja, Leonardo Vitorino mengatakan Indonesia merupakan tim bagus yang memiliki pemain berkemampuan individual dan cepat. Ia mengaku sudah ada sejumlah pemain yang mesti diwaspadai timnya."Indonesia ada pemain kunci yang perlu kami waspadai. Ada nomor empat, tujuh, dan sembilan. Tapi saya menginstruksikan pemain agar tak fokus pada satu orang saja," katanya dalam konferensi pers di salah satu hotel di Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta, Minggu, 4 November 2018.Pelatih Tim Futsal Myanmar, Htay Myint juga mengatakan timnya akan mewaspadai kekuatan Indonesia. Meskipun, Myanmar mengalahkan Indonesia dengan skor 3-2 dalam ajang serupa tahun lalu."Indonesia team is a very strong. Kami akan bermain all out melawan Indonesia," katanya.Pelatih tim futsal Malaysia, Chiew Chun Yong mengatakan hal serupa. Ia menilai Indonsia sangat potensial lolos ke babak selanjutnya.Pelatih tim futsal Indonesia, Kensukeke Takahashi enggan terlena dengan anggapan para rival. Ia mengatakan telah meminta anak asuhnya bekerja keras di setiap pertandingan."Kami sudah mengumpulkan rekaman permainan lawan, lalu menganalisis video itu. Kami mempelajari permainan dan menerapkannya dalam strategi di saat latihan," ucapnya.