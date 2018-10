David Jacobs: Penyandang Disabilitas Tidak Perlu Malu!

Jakarta: David Jacobs tidak hanya mengejar prestasi saat berjuang di pentas Asian Para Games 2018. Lebih dari itu, misi utama yang ada dibenaknya adalah memberikan suntikan motivasi kepada para penyandang disabilitas di seluruh dunia.



David berharap Asian Para Games 2018 menjadi media yang mampu memotivasi anak-anak bangsa yang terlahir dengan disabilitas, tidak malu atau terpuruk dengan keadannya. Ia mengajak para penyandang disabilitas untuk bangkit dan menunjukkan prestasi di bidang apa pun, terutama olahraga.

Seperti slogannya 'The Inspiring Spirit and Energy of Asia,' Asian Para Games dipercaya bisa menjadi inspirasi. Terlebih, seri ketiga ajang multi-sport disabilitas terbesar se-Asia ini digelar untuk pertama kalinya di Indonesia."Saya harap dengan adanya Asian Para Games di Indonesia ini, makin banyak anak-anak disabilitas yang tidak malu dengan keadaannya, tidak menyerah," kata David di Jakarta pada Selasa (9/10)."Mereka bisa menonton Asian Para Games ini supaya memotivasi untuk berprestasi di bidang yang mereka senangi," lanjut dia.David Jacobs merupakan salah satu dari sekian banyak atlet disabilitas Indonesia yang kini tengah berjuang mengharumkan nama Indonesia di pentas Asian Para Games 2018.Sejauh ini, David sudah menyumbangkan satu medali emas yang diraihnya dari cabor tenis meja nomor tunggal putra TT10, Selasa 9 Oktober. Ia mengalahkan wakil Tiongkok, Lian Hao, lewat sempat game dengan skor 11-4, 7-11, 11-6, dan 17-15.David masih berpeluang merebut medali emas saat turun di nomor ganda putra bersama rekannya, Komet Akbar. Keduanya memang ditargetkan medali emas.(ACF)