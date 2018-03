Indonesia akan Datangkan Pelatih Juara Dunia Bridge

Jakarta: Guna merealisasikan target dua emas dalam Asian Games 2018 di cabang olahraga Bridge, Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (PB GABSI) mendatangkan pelatih juara dunia Bridge asal Polandia Krzysztof Martens.



Saat ini Martens telah melatih para pelatnas Bridge sejak dua minggu lalu di Wisma PKBI Jakarta Selatan. Ketua Umum PB GABSI Ekawahyu Kasih mengatakan, kedatangan Martens memberikan dampak kemajuan luar biasa bagi atletnya, khususnya dalam evaluasi kinerja atlet Pelatnas Bridge Indonesia.

"Meskipun atlet Indonesia juga kualitas dunia, ternyata masih banyak sistem maupun cara bermain utamanya defense yang perlu dibenahi. Ini ketahuan setelah mendapat kepelatihan dari Martens," jelas Eka kepada Medcom.id, Rabu 14 Februari 2018.Alasan dipilihnya Martens menjadi pelatih di Pelatnas PB GABSI, karena selain Martens merupakan mantan juara dunia Bridge, dirinya juga telah melatih Bridge di 28 negara dan memiliki rekam jejak yang baik. Beberapa negara yang pernah menjadi asuhannya ialah Belanda dan Jerman."Martens juga menulis 18 buku mengenai cabang olahraga Bridge standart dunia, dan diberikan hak kepada PB GABSI untuk menerjemahkan serta mengedarkan dengan cuma-cuma," ujar Eka.Tak tanggung-tanggung, untuk mendatangkan Martens PB GABSi harus mengeluarkan dana sebesar USD 90 ribu, ditambah dengan USD 10 ribu per medali emas yanh nantinya diraih dalam Asian Games 2018."Tiongkok juga kemarin berkeinginan mendatangkan Martens dengan bayaran USD 500 ribu, namun Martena menolak lantaran Tiongkok terlalu militan dalam program latihan. Martens lebih memilih Indonesia karena memiliki dinamika latihan yang dianggapnya baik, yaitu latihan, jeda, try out, jeda," jelas Eka.(RIZ)