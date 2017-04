James Harden Bawa Rockets Libas Thunder

Metrotvnews.com, Houston: Houston Rockets berhasil merebut kemenangan perdana dari Oklahoma City Thunder pada playoff NBA wilayah Barat, Senin 17 April. James Harden menjadi bintang usai membawa Rockets melibas Thunder dengan skor telak 118-87 di Toyota Center.



Harden total mencetak 37 poin pada laga tersebut, disusul Patrick Beverley dengan 21 poin dan 10 rebound. Sementara, Russell Westbrook yang mencetak 22 poin dan 11 rebound tak mendapat dukungan yang baik dari rekan setimnya.

Pertarungan sengit langsung tersaji di kuarter pertama, di mana Harden dan Westbrook sama-sama mendominasi poin timnya masing-masing. Penampilan apik kedua sahabat itu membuat perolehan poin berjalan ketat, dengan Thunder unggul 29-27 dari Rockets.Namun, Harden mulai tampil menggila di tiga kuarter tersisa. Ia mencetak 20 poin setelah kembali turun dari bangku cadangan. Harden bahkan mampu mencetak 10 poin beruntun bagi timnya untuk membawa Rockets unggul 110-80 di sisa waktu empat setengah menit.Devisit poin yang tak terkejar lagi membuat Rockets berhasil menutup kemenangan dengan skor 118-87. Pertemuan kedua Rockets dan Thunder di babak playoff yang memainkan sistem best of seven ini akan digelar pada Kamis 20 April nanti.(REN)