Panitia Berlakukan Tiket Berbayar pada Laga Semifinal Indonesia vs Thailand

Sleman: Panitia Piala AFF Futsal 2018 akan memberlakukan tiket berbayar dalam laga semifinal Indonesia melawan Thailand, Jumat, 9 November 2018. Kebijakan ini diambil untuk mengendalikan jumlah penonton yang membeludak seperti laga Indonesia melawan Malaysia di penyisihan Grup A.



Media Officer Piala AFF Futsal 2018, Ardi Raharjo, mengungkapkan panitia menyediakan sebanyak 4 ribu tiket untuk laga semifinal. Tiket ini bisa dibeli lewat sistem online.

"Untuk semifinal Indonesia vs Thailand diberlakukan tiket terusan berbayar sebesar Rp50 ribu per tiket. Tiket dapat dibeli via online lewat link ini ," ujar Ardi di GOR Universitas Negeri Yogyakarta, Rabu, 7 November 2018.Ia mengatakan, pemberlakuan tiket ini untuk membatasi jumlah penonton yang masuk ke dalam GOR UNY. Sebab, animo penonton sangat tinggi saat Indonesia bertanding pada 5-7 November 2018.Ada banyak calon penonton yang terpaksa tak diizinkan masuk ke GOR UNY saat Indonesia melawan Malaysia. "Kapasitas GOR yang tidak mencukupi dengan kehadiran penonton yang membludak maka diberlakukan tiket berbayar pada semifinal 9 November 2018," katanya.Menurut dia pemberlakuan tiket ini bukan untuk mencari untung. Melainkan untuk membatasi jumlah kapasitas penonton di GOR UNY. Pembatasan penonton, kata dia, untuk menjaga situasi tetap terjaga kenyamanannya di dalam GOR UNY selama pertandingan.Setiap satu tiket, bisa digunakan terusan untuk semua pertandingan pada hari itu yang sama. Selain itu, ia menyebut penonton tak bertiket tak akan diizinkan masuk."Jadi siapa cepat, dia dapat. Tidak ada tiket, tidak bisa masuk. Dan penjualan tiket hanya dilayani melalui tiket online tidak diperjualbelikan offline di GOR UNY," ujarnya.Indonesia lolos ke semifinal setelah menang dua kali dan kalah sekali dengan status runner up grup A. Anak asuh Kensuke Takahashi ini mencetak 23 gol dan kebobolan 8 gol. Sementara, Thailand menjadi juara grup B dengan mendulang tiga kemenangan. Thailand mencetak 35 gol dan kebobolan hanya satu gol.(FIR)