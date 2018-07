Bakar Semangat Atlet Lewat Album Energy of Asia

Jakarta: Panitia Pelaksana Asian Games Indonesia (INASGOC) bekerja sama dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) siap memeriahkan penyelenggaraan Asian Games yang ke-18 di Jakarta-Palembang, Indonesia mulai 18 Agustus - 2 September 2018.



Selain menelurkan theme song "Meraih Bintang" yang dinyanyikan Via Vallen, ASIRI meluncurkan album fisik yang diberi judul Energy of Asia. Album tersebut sendiri terdiri dari 13 lagu yang dinyanyikan beragam artis dari Indonesia.

Menurut salah satu artis yang mengisi album tersebut, JFlow, album Energy of Asia merupakan puzzle yang sudah lengkap. Lagu-lagu yang ada di album tersebut merupakan kepingan-kepingan yang melengkapinya."Album itu seperti puzzle. Karena saya lihat semua artisnya beda genre dan saya melengkapi album itu," ujar rapper yang bernama asli Joshua Matulessy tersebut.Eks Vokalis "Dewa" Once Mekel menambahkan bahwa album tersebut dibuat untuk membakar semangat para atlet dan penonton Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.“Semoga lagu ini bisa menyemangati para atlet dan para pecinta olahraga juga penonton yang akan melihat cabang olahraga favoritnya nanti,” jelasnya.1. Meraih Bintang – Via Vallen2. Menaklukan Dunia – Once ft. Shakira Jasmine3. Janger persahabatan – NEV+ ft Ariel dan Dea4. Dance Tonight – Bunga Citra Lestari5. Kemenangan – Cakra Khan6. Indonesia Berpesta – Anji7. (Non Political) Asian Dance – Slank ft. Dipha Barus8. Unbeatable – JFlow ft. Dira Sugandi9. Cita Kita – GAC10. Bukan Anak Kemaren Sore – Armada11. Be Alright – Afgan12. Asia’s Who We Are – Isyana Sarasvati13. Bright As The Sun – Energy 18(ACF)