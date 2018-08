Menpora Pastikan Bonus Atlet Cair Pekan Depan

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memastikan bonus kepada para atlet berprestasi sudah disiapkan dan akan segera dicairkan pekan depan. Upaya ini sebagai apresiasi atas pencapaian melebihi target yang ditetapkan pemerintah.



Biasanya, dalam ajang multieven seperti SEA Games, bonus dicairkan setelah seluruh rangkaian pertandingan hingga Asian Para Games selesai. Artinya bonus baru cair dalam waktu sekitar dua hingga tiga bulan.

"Namun, untuk Asian Games 2018 ini akan kami percepat sesuai instruksi dari Presiden RI Joko Widodo yang ingin bonus ini dicairkan sebelum keringat atlet mengering. Kami pastikan pekan depan bonus atlet peraih medali sudah cair, dan bonus ini diberikan baik bagi atlet maupun pelatih dan asisten pelatihnya,” ujar Imam dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.Imam menjelaskan peraih medali emas perorangan mendapatkan Rp1,5 miliar, peraih emas untuk pasangan/ganda sebesar Rp1 miliar per orang, dan emas beregu Rp750 juta per orang.Peraih perak perorangan mendapatkan Rp500 juta, perak untuk ganda sebesar Rp400 juta per orang, dan perak beregu Rp300 juta per orang.Untuk peraih perunggu perorangan mendapatkan Rp250 juta, perunggu ganda Rp200 juta per orang, dan peraih perunggu beregu sebesar Rp150 juta per orang.Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bonus kepada pelatih dan asisten pelatih. Para pelatih perorangan/ganda mendapatkan Rp450 juta untuk emas, Rp150 juta untuk perak, dan Rp75 juta untuk perunggu.Para pelatih beregu mendapatkan Rp600 juta Rupiah untuk emas, Rp200 juta untuk perak, Rp100 juta untuk perunggu. Setiap medali kedua dan seterusnya, para pelatih mendapatkan Rp225 juta untuk emas, Rp75 juta untuk perak, dan Rp37,5 juta untuk perunggu.Untuk asisten pelatih perorangan/ganda mendapatkan Rp300 juta untuk emas, Rp100 juta untuk perak, dan Rp50 juta untuk perunggu. Sedangkan para asisten pelatih beregu mendapatkan Rp375 juta untuk emas, Rp125 juta untuk perak, dan Rp62,5 juta untuk perunggu.Setiap medali kedua dan seterusnya, para asisten pelatih mendapatkan Rp150 juta untuk emas, Rp50 juta untuk perak, dan Rp25 juta untuk perunggu.Menpora juga menegaskan seluruh bonus akan dikirim langsung ke rekening masing-masing dan nominal yang akan diterima adalah bonus bersih tanpa potongan pajak. Selain berbentuk uang, bonus yang diberikan pemerintah kepada atlet juga berupa pengangkatan status sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bonus rumah bagi setiap peraih medali.Dengan total 30 medali emas yang telah diraih hingga saat ini, menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara terbaik sepanjang sejarah Asian Games yang memperoleh pencapaian sebanyak 30 medali. Sebelumnya, tidak pernah ada negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu meraih 30 emas di ajang Asian Games.Imam menegaskan, bahwa seluruh pencapaian tersebut tentu merupakan hal yang membanggakan. Namun, perjuangan tidak akan berhenti sampai disini,mengingat masih ada Olimpiade Tokyo 2020.Ia meminta pelatnas terus berjalan setelah Asian Games 2018. Angkat Besi, misalnya, akan langsung mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan dunia di Ashgabat, Turkmenistan pada 1-10 November 2018. Kejuaraan ini juga akan menjadi ajang kualifikasi jelang Olimpiade.Ia yakin, dengan modal positif dalam Asian Games 2018 ini, Indonesia akan menatap Olimpiade Tokyo 2020 dengan optimistis, karena Indonesia berhasil mendapatkan emas dalam beberapa cabang olahraga Olimpiade, seperti angkat besi, tenis, bulutangkis, panjat tebing, dayung hingga karate."Setelah Asian Games 2018 ini kita akan melakukan evaluasi agar hasilnya lebih maksimal di Olimpiade 2020. Pada sisa Asian Games 2018 yang hanya tinggal dua hari, ayo kita semua terus beri dukungan yang lebih besar kepada atlet-atlet yang masih bertanding," ucap Imam.(ROS)