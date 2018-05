One Championship Siap Gebrak Jakarta

Jakarta: Ajang bela diri tarung bebas One Championship akan memulai pertandingan Sabtu 12 Mei di Jakarta Convention Center. Ajang ini menjadi gelaran kedua dari empat gelaran yang akan dilangsungkan di Indonesia.



Seri kali ini akan menyajikan sembilan pertarungan bela diri. Serta satu pertarungan pada laga tertinggi One Super Series juga akan menjadi bagian yang layak untuk ditunggu.

Masih segar dalam ingatan saat debut 20 April lalu, ajang ini menawarkan sebuah pertandingan atraktif. Kerap memamerkan pertarungan menyerang tanpa bergulat dari beberapa disiplin bela diri terbaik dunia.Hal itu bertujuan memberikan kesempatan para atlet menunjukkan keindahan seni bela diri mereka yang saling menyerang. Diantaranya Muay Thai, Kickboxing, Karate, Taekwondo, Kung Fu, Wushu, Sanda, Silat, Lethwei, dan banyak lagi.Pertarungan yang paling ditunggu adalah dua bintang Kickboxing Sergej Maslobojev dari Lithuania yang akan menghadapi Antonio Plazibat dari Kroasia. Keduanya merupakan musuh lama karena Maslobojev pernah mengalahkan Plazibat dalam pertarungan dua tahun lalu.Sementara di pertarungan lainnya, pemegang gelar Triumph Kombat, Stergos “Greek Dynamite” Mikkios dijadwalkan untuk bertarung dengan juara dunia kelas ringan Lion Fight, Ognjen Topic dalam pertarungan Muay Thai selama tiga ronde.Para atlet ONE Championship akan menggunakan sarung tinju 8-ons atau 10-ons bergantung pada bobot sang atlet. Sarung tinju 10-ons akan digunakan pada pertarungan di atas 65.8 kilogram.Tak seperti seni bela diri lainnya, pertarungan Muay Thai dan Kickboxing dalam One Championship akan dinilai dengan sistem 10 poin dalam tiga ronde yang berlangsung tiga menit tiap rondenya. Lebih lanjut, petarung yang terjatuh tiga kali dalam satu ronde yang sama akan diputuskan kalah knocked out (KO) oleh wasit.Serangan dengan sikut hanya diijinkan pada pertarungan Muay Thai sementara pertarungan kickboxing akan mengikuti aturan oriental yang telah sering digunakan, oleh organisasi K-1 yang saat ini sudah tak aktif.Meskipun ring dengan lima tali baru telah dibuat untuk penampilan ONE Super Series April lalu, namun pada pertarungan di One Championship Grid & Glory akan berlangsung di dalam ring seperti biasa.(REN)