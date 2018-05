INASGOC: Pengamanan Asian Games 2018 Tanpa Toleransi!

Jakarta: Pengamanan Asian Games 2018 menjadi salah satu faktor yang jadi perhatian khusus pemerintah dan panitia pelaksana (INASGOC) saat ini. Tak tanggung-tanggung, mereka akan menerapkan pengamanan super ketat berstandar internasional.



Sejumlah serangan teror bom yang terjadi di sejumlah tempat di Indonesia dalam beberapa hari terakhir menjadi salah satu penyebabnya. Pihak INASGOC dan pemerintah ingin melakukan pengamanan ketat untuk mencegah teror bom terjadi saat Asian Games 2018, Agustus-September mendatang.

Menurut Wakil Ketua INASGOC Sjafrie Sjamsoeddin, pihaknya bersama Polri dan TNI sudah menyiapkan sejumlah skenario pengamanan super ketat alias zero tolerance (tanpa toleransi)."Sasaran yang kami jadikan target untuk pengamanan adalah, pertama merupakan event itu sendiri yang menggunakan standar intenasional. Yang kedua kita menerapkan prosedur ketat yang zero tolerance dan berstandar Internasional," ujar Sjafrie usai menghadiri rapat tingkat menteri di gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesi, Jakarta, Kamis (17/5/2018)."Pengamanan ini akan kami terapkan di venue, akomodasi, dan tempat-tempat non venue. Juga ada keamanan di transportasi dan traffic, keamanan IT, keamanan yg berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti torch relay, yang mana ini menjadi bagian dari pada manajemen operasional dari Polri yang dibantu TNI dan BNPT," tambahnya.Asian Games 2018 akan digelar di Indonesia pada 18 Agustus hingga 2 September. DKI Jakarta dan Palembang dipilih menjadi tempat penyelenggaraan event olahraga empat tahunan itu.Sebanyak 45 negara di benua Asia berpartisipasi pada Asian Games 2018. Pada acara olahraga terbesar di Asia itu, akan ada 40 cabang olahraga yang dipertandingkan.(ACF)