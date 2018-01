Hari Ini, Laga IBL All-Star Digelar di Jakarta

Jakarta: Liga Bola Basket Indonesia (IBL) akan menggelar laga duel tim bertabur bintang (All-Star) hari ini, Minggu 7 Januari. Laga IBL All-Star tersebut akan dihelat di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta.



IBL All-Star akan mempertandingkan para pebasket bintang di sela gelaran IBL. Para pemain yang dilipih berdasarkan voting penggemar basket di sosial media akan dibagi ke dalam dua tim, tim divise merah dan tim divisi putih.

Dari tim merah, empat penggawa Satria Muda Pertamina akan mengisi starting five. Mereka adalah Hardianus Lakudu, Arki Dikania Wisnu, Christian Ronaldo Sitepu dan Dior Lowhorn.Pebasket asing BSB Hangtuah, Keenan Palmore, akan melengkapi starting five tim merah pada laga nanti. Sedangkan pelatih Bank BPD DIY Bima Perkasa Jogja, Raoul Miguel Hadinoto ditunjuk menjadi juru taktik tim tersebut.Sementara, dari starting five tim putih, tiga pebasket Pelita Jaya, Xaverius Prawiro, Ponsianus Nyoman Indrawan dan Chester J. Gilles akan menjadi andalan. Satu pemain Stapac Abraham Damar Grahita dan pebasket asing Pacific Caesar David Seagers akan melengkapi tim yang dilatih oleh pelatih Pelita Jaya Johannis Winar.Selain duel IBL All-Star, ajang ini juga akan mempertandingkan kontes adu skill. Mulai dari three point shoot contest, slam dunk contest, dan skill challenge dari pemain dan legenda IBL.Berikut daftar pemain IBL All-Star:1. Hardianus (Satria Muda)2. Arki Dikania Wisnu (Satria Muda)3. Christian Ronaldo Sitepu (Satria Muda)4. Dior Alexandros Lowhorn (Satria Muda)5. Keenan Thomas Palmore (BSB Hangtuah)6. Avan Seputra (satria Muda)7. Surliyadin (Garuda Bandung).8. Yanuar Dwi Prasmoro (Bank BPD DIY Bima Perkasa Yogya)9. Anthony Jaquatte Mcdonald (Bank BPD DIY Bima Perkasa Yogya)10. Nahshon Christopher Kamali (BSB Hangtuah)Pelatih : Raoul Miguel Hadinoto (Bank BPD DIY Bima Perkasa Yogya)1. Xaverius Prawiro (Pelita Jaya).2. Ponsianus Nyoman Indrawan (Pelita Jaya)3. Chester J. Gilles (Pelita Jaya).4. Abraham Damar Grahita (Stapac)5. David Seagers (Pacific Caesar).6. Indra Muhammad (Pasific Caesar)7. Respati Ragil Pamungkas (Pelita Jaya)8. Adhi Pratama (Pelita Jaya).9. Wayne Lyndon Bradfordd (Pelaita Jaya)10. Jontaveous Markey Sulton (Satya Wacana Salatiga)Pelatih: Johannis Winar (Pelita Jaya)(REN)