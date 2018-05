Kemenpora Laporkan Persiapan Asian Games dan Asian Para Games ke DPR

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengklaim telah melakukan koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga dalam melakukan berbagai persiapan menyambut Asian Games dan Asian Para Games 2018.



"Koordinasi dilakukan tidak saja dengan kementerian dan lembaga, tapi juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi pada rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin, 28 Mei 2018.

Terkait promosi, Imam mengatakan setiap saat dilakukan kontrol secara detail oleh Presiden RI Joko Widodo dan sekarang sudah betul-betul masif sampai ke daerah. Kemenpora juga telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri saat melakukan promosi.Partisipasi masyarakat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018 pun dinilai luar biasa. Kemenpora mendorong tumbuh kembang partisipasi mandiri dari masyarakat. Baik Jakarta, Palembang, dan tempat-tempat lain, termasuk dari pesantren.“Untuk target, pemerintah menargetkan sepuluh besar, dengan asumsi mendapatkan 16 medali emas. Namun kita betul-betul menghargai keputusan di forum ini beberapa waktu yang lalu bahwa diharapkan bisa tembus tujuh besar. Tujuh besar tentu dengan beberapa skrenario tambahan medali," katanya."Tambahan medali sesungguhnya masih ada peluang, tapi kita harus menunggu saat entry by name karena ada cabang olahraga nomor event yang bisa kita harapkan mendapatkan medali untu tembus tujuh besar. Karenanya kami akan berusaha sekuat tenaga bisa tembus tujuh besar. Tujuh besar itu berarti kita harus dapat dua puluh medali emas,” kata Imam menambahkan.Dari sisi pengamanan, Ketua INASGOC Erick Thohir menyampaikan upaya pengamanan pelaksanaan Asian Games 2018 dilaksanakan dengan pembentukan Command Center sebagai pusat komunikasi, koordinasi kendali dan informasi (K3l) pada empat Polda penyelenggara pengamanan, serta pembentukan pendukung keamanan lain. Terkait berkembangan venue, Eric juga mengatakan bahwa perkembangan 76 venue pertandingan dan 14 non venue per 9 Mei 2018, telah terealisasi 92,74 persen.Komisi X DPR menyimpulkan bahwa Komisi DPR RI dan Menpora RI sepakat bahwa promosi dan sosialisasi pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games 2018 bekerjasama dengan TNI/POLRI dan pemangku kepentingan di daerah.Strategi pencapaian target tujuh besar dalam Asian Games 2018 dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu verifikasi proposal bantuan cabor, pencairan dana 70 persen, dan 30 persen try out, dan training camp.Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora dan pemangku kepentingan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses prestasi, dan sukses ekonomi masyarakat.Komisi X DPR RI juga mendorong Kemenpora dan pemangku kepentingan Asian Games 2018 dan Asian Para Game 2018, untuk mengedepankan kebudayaan bangsa Indonesia dan melibatkan pahlawan olahraga, menyampaikan pesan perdamaian, dan keramahan terhadap penyandang difabel sepanjang penyelenggaraan Asian Para Game 2018.(ROS)