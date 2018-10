Indonesia Lampaui Target Emas, Menpora Kucurkan Dana Cadangan untuk Bonus Atlet

Jakarta: Kontingen Indonesia berhasil melampaui target pemerintah dalam perolehan medali emas di Asian Para Games 2018. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi pun siap mengucurkan dana tambahan untuk bonus-bonus para atlet.



Awalnya, pemerintah melalui Menpora Imam Nahrawi memberikan target kepada kontingen Indonesia meraih sebanyak 16 medali emas di Asian Para Games 2018. Tetapi faktanya, tim Merah Putih mampu melebihi target pemerintah. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 28 medali emas hingga hari keenam, Jumat 12 Oktober.

Berkat torehan tersebut, Indonesia kini menempati peringkat keenam klasemen sementara. Posisi itu membuat mereka juga memenuhi target pemerintah dalam hal peringkat. Sebelumnya, Imam berharap Indonesia setidaknya mampu finis di posisi delapan besar.Imam mengaku pihak Kemenpora butuh dana tambahan untuk memberikan bonus-bonus para atlet Indonesia lantaran sudah berhasil melebihi target pemerintah. Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah buat pihak Kemenpora karena dana tambahan sudah dipersiapkan untuk bonus para atlet."Kita kan punya estimasi bahwa pencapaian masimal medali emas atau medali secara keseluruhan itu 20 emas, 50 perak dan mungkin juga 50 perunggu itu secara estimasi. Ternyata di lapangan semangat juang para atlet kita ini luar biasa sehingga melebihi estimasi itu," ujar Imam."Sudah pasti kami dibantu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendapatkan saran dari Presiden Joko Widodo untuk mencari tambahan anggaran. Alhamdulillah, tambahan dari BA BUN (Bendahara Anggaran dari Menteri Keuangan) bisa mencukupi kebutuhan dari bonus itu sendiri," tambahnya.Ketika ditanyakan berapa jumlah yang didapat Kemenpora, Imam mengaku dana tambahannya bisa mencapai Rp27 miliar. Namun, jika dana tambahan itu masih kurang, Imam akan menyelesaikannya dengan tuntas."Semula kita anggarkan Rp204 miliar. Tetapi, dengan penambahan-penambahan dana ini, kami mencadangkan sampai besok sore kurang lebih sampai Rp27miliar lagi untuk itu. Jika ada tambahan lagi, kami pun tentu akan melakukan revisi lagi secara internal," tutur Imam.Pada kesempatan itu, Imam juga memastikan semua atlet akan mendapatkan bonus pada Sabtu 13 Oktober. Tepat sebelum upacara penutupan Asian Para Games 2018. Serah terima bonus itu pun langsung dilakukan Jokowi."Meskipun besok masih ada atlet yang bertanding dan tidak bisa hadir (dalam penyerahan bonus besok) dan terutama atlet itu sudah mendapatkan medali emas di beberapa hari sebelumnya, kami akan tetap jadwalkan mereka untuk diberikan bonus langsung oleh Bapak Jokowi. Prinsipnya adalah berikan bonusnya sebelum keringatnya kering, jadi sebelum kering diberikan," pungkas Imam.Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan jumlah bonus untuk para atlet di Asian Para Games 2018. Khusus atlet perorangan yang meraih medali emas, mereka akan menerima bonus sebesar Rp1,5 miliar. Sebanyak Rp500 juta untuk atlet perorangan peraih medali perak, sedangkan atlet perorangan peraih medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp250 juta.Sementara itu, untuk peraih-peraih medali untuk atlet ganda atau atlet beregu punya rincian sendiri. Untuk atlet ganda, peraih medali emas mendapatkan Rp1 miliar per orang, peraih medali perak sebanyak Rp400 juta per orang, dan perunggu sebanyak Rp200 juta per orang.Adapun atlet beregu, pemenang medali emas akan mendapatkan Rp750 juta, pemenang medali perak Rp 300 juta per orang, dan peraih perunggu sebanyak Rp150 juta per orang.(ACF)