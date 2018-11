Penampilan Gemilang Rose Mengundang Pujian dari Bintang NBA

Jakarta: Performa gemilang Derrick Rose ketika membawa timnya, Minnesota Timberwolves, unggul atas Utah Jazz mengundang reaksi dari berbagai elemen NBA. Para pemain, legenda, dan mantan klub sang pemain tidak ingin ketinggalan mengucapkan selamat atas performa MVP musim 2010--2011.



Rose mencetak 50 poin dalam kemenangan 128-125 atas Jazz. Itu menjadi rekor poin terbanyak yang dicetaknya dalam satu pertandingan. Rekor poin terbanyak yang ia torehkan sebelumnya adalah 44 poin.

Every Basketball fan in the world should feel good for DRose. Tonite was an example of never giving up on yourself and when others believe in you. Amazing things can happen. I’m smiling like i scored 50! Congrts to a good dude!