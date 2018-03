Menpora Apresiasi AIA Sepakbola untuk Negeri

Jakarta: AIA Financial mengundang Menpora Imam Nahrawi agar menghadiri AIA Sepakbola untuk Negeri Bersama David Beckham yang akan digelar pada 25 Maret 2018, di Lapangan Soemantri Brojonegoro, Jakarta.



Direktur Hukum, Kepatuhan dan Resiko AIA Finance Rista Qatrini Manurung menerangkan bahwa hal ini sejalan dengan inisiatif Presiden Joko Widodo pada 2017 yang berkaitan dengan Program Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Rencananya pada acara tersebut hadir juga pesepakbola terkenal dunia, yaitu David Beckham.

"Acara ini kami buat bukan sekadar untuk kedatangan David Beckham. Tapi lebih dari pada itu, untuk menguatkan sepakbola Indonesia," jelas Rista seperti dikutip Kemenpora.go.id.Rista juga mengatakan pada acara tersebut akan memberikan 10 ribu bola untuk sekolah sepakbola seluruh Indonesia. Tak hanya itu saja, akan ada apresiasi bagi mantan atlet berprestasi dan juga pertandingan amal."Kami juga akan memberikan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa gratis selama satu tahun kepada mantan atlet dan juga kepada atlet yang akan berlaga di Asian Games 2018 ini," imbuhnya.Pada kesempatan tersebut, Menpora memberikan apresiasi AIA Financial yang menggelar acara ini. Diharapkan AIA Sepakbola untuk Negeri Bersama David Beckham dapat memberikan motivasi kepada anak muda Indonesia."Saya juga berharap AIA Financial bisa membantu pemerintah untuk membangun infrastruktur olahraga dalam hal ini membangun stadion sepakbola. Biar nanti pemerintah yang menyiapkan lahannya, AIA Financial yang membangun stadionnya. Kalau ini bisa dilakukan AIA Financial sebagai perusahaan swasta akan menjadi percontohan," ucap Imam.(ROS)