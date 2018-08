Line Up Pebulu Tangkis Final Beregu Bulu Tangkis Indonesia vs Tiongkok

Jakarta: Tim bulu tangkis Indonesia akan menghadapi Tiongkok pada final bulu tangkis putra Asian Games 2018. Nomor tunggal putra menjadi yang pertama yang dipertandingkan.



Adapun tunggal putra Indonesia diwakili oleh Anthony Ginting, Jonathan Christie, dan Ihsan Maulana Saputra.

Ginting akan menghadapi Shi Yuqi pada laga perdana. Sementara itu, Jonathan ketiga, dan Ihsan Maulana pada laga terakhir atau kelima.Andalan ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya/Marcus Gideon bakal menghadapi lawan kuat, Li Junhui/Liu Yuchen. Dua pertandingan pertama diharapkan bisa dimenangi guna memuluskan langkah menuju podium teratas.Jonathan bersua Chen Long pada laga ketiga. Setelah itu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhadapan dengan Liu Cheng/Zhang Nan.Terakhir, Ihsan Maulana akan menghadapi salah satu pebulutangkis hebat dunia, Lin Dan. Berikut urutan pertandingannya:Shi Yuqi vs Anthony GintingLi Junhui/Liu Yuchen vs Kevin Sanjaya/Marcus GideonChen Long vs Jonathan ChristieLiu Cheng/Zhang Nan va Fajar Alfian/Muhammad RianLin Dan vs Ihsan Maulana(ASM)