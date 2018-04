(VIDEO) Conor McGregor Serang Bus Berisi Petarung UFC

Brooklyn: Conor McGregor harus mendekam di penjara selama semalam suntuk akibat perbuatan liarnya menyerang bus berisi sejumlah petarung UFC. Ia sudah dibebaskan dengan biaya jaminan mencapai 50ribu dolar AS (Rp689 juta).



Kejadian tersebut terjadi Kamis malam, 5 April 2018 waktu setempat di Barclays Center. Berdasarkan keterangan TMZ, sebanyak dua atlet mengalami cedera parah dan tak bisa bertanding malam itu juga.

