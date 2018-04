Panitia Kejuaraan Senam Asia Sempat Bingung soal Venue

Jakarta: Panitia Junior Artistic Gymanstic Asian Championships (JAGAC) 2018 punya alasan tersendiri memutuskan menggunakan Istora Senayan sebagai venue pertandingan. Pasalnya, dua tempat yang menjadi bidikan sebelumnya, JIEXPO dan ICE BSD tidak bisa digunakan.



Kejuaraan yang sekaligus menjadi test event Asian Games ini akan digelar di Istora Senayan. Padahal, untuk cabang senam di Asian Games akan digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Timur.

Manajer kompetisi JAGAC, Ita Yuliati mengatakan, untuk JIEXPO tidak bisa digunakan untuk 25-28 April. Sementara itu, Indonesia Convention Exhibiton yang terletak di BSD, Tangerang Selatan juga tidak bisa digunakan. Padahal, dua tempat itu mempunyai prasarana untuk memadai untuk menggelar ajang senam Asia.



"Awalnya kami sudah menghubungi JIEXPO Kemayoran, terutama Hall D1 dan D2, tetapi mereka tidak tersedia untuk 25-28 April. Lalu, kami coba ke ICE BSD, tetapi juga tidak bisa," ujar Ita kepada wartawan.



"Padahal, untuk ajang senam, kedua tempat itu sangat memadai karena kami butuh tempat yang memiliki luas pling tidak 60 meter x 40 meter," sambungnya.



Di sisi lain, Ita mengakui Istora Senayan sebenarnya tidak memiliki luas yang cukup untuk menggelar ajang senam karena hanya memiliki luas 50 meter x 20 meter. Untuk menyiasatinya, tidak akan ada podium di dalam Istora.



Tak ingin ketinggalan update berita bola dan olahraga? Follow instagram kami @medcom_olahraga?



Video: Jelang Asian Games, Delapan Atlet Skateboard Indonesia akan Try Out ke AS



(ACF)