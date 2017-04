Jadwal Lengkap semifinal wilayah NBA:

Metrotvnews.com, Jakarta: NBA musim 2016--2017 sudah memasuki fase play-off semifinal wilayah. Delapan tim terbaik akan bertanding demi memastikan diri merebut tiket final baik wilayah barat atau timur.



Di wilayah timur ada laga antara Boston Celtics vs Washington Wizards dan Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors. Laga Celtics vs Wizards akan menjadi laga peringkat pertama di babak reguler kontra peringkat keempat. Duel John Wall dan Isaiah Thomas diprediksi akan menjadi sorotan.

Sementara itu, Cavaliers akan saling bertarung dengan Raptors. Tim yang disebut terakhir menyingkirkan Milwaukee Bucks di babak sebelumnya dengan skor 4-2. Sedangkan, Cavs secara gemilang menyapu bersih empat laga untuk mengeliminasi Indina Pacers.Di wilayah barat akan tersaji laga seru ketika San Antonio Spurs bertemu dengan Houston Rockets. Hampir bisa dipastikan kedua tim akan menampilkan laga sengit. Tidak percaya? Lihat saja tabel klasemen wilayah barat di musim reguler. Spurs dan Rockets berada di peringkat kedua dan ketiga.Satu laga lagi di wilayah barat masih belum bisa dipastikan karena Utah Jazz vs Los Angeles Clippers yang masih berlanjut ke game ketujuh. Pemenangan laga tersebut sudah ditunggu oleh Golden State Warriors yang mengalahkan Portland Trail Blazers dengan agregat 4-0 di babak sebelumnya.Game 1: Senin 1 Mei pagi WIB (Boston)Game 2: Rabu 3 Mei pagi WIB (Boston)Game 3: Jumat 5 Mei pagi WIB (Washington)Game 4: Senin 8 Mei pagi WIB (Washington)Game 5: Rabu 10 Mei pagi WIB (Boston)*Game 6: Jumat 12 Mei pagi WIB (Washington)*Game 7: Selasa 16 Mei pagi WIB (Boston)*Game 1: Selasa 2 Mei pagi WIB (Cleveland)Game 2: Kamis 4 Mei pagi WIB (Cleveland)Game 3: Sabtu 6 Mei pagi WIB (Toronto)Game 4: Senin 8 Mei pagi WIB (Toronto)Game 5: Selasa 9 Mei pagi WIB (Cleveland)*Game 6: Kamis 11 Mei pagi WIB (Toronto)*Game 7: Minggu 14 Mei pagi WIB (Cleveland)*Game 1: Selasa 2 Mei pagi WIB (San Antonio)Game 2: Kamis 4 Mei pagi WIB (San Antonio)Game 3: Sabtu 6 Mei pagi WIB (Houston)Game 4: Senin 8 Mei pagi WIB (Houston)Game 5: Rabu 10 Mei pagi WIB (San Antonio)*Game 6: Jumat 12 Mei pagi WIB (Houston)*Game 7: Senin 15 Mei pagi WIB (San Antonio)*Game 1: Rabu 3 Mei pagi WIB (Golden State)Game 2: Jumat 5 Mei pagi WIB (Golden State)Game 3: Minggu 7 Mei pagi WIB (Utah/Los Angeles)Game 4: Selasa 9 Mei pagi WIB (Utah/Los Angeles)Game 5: Kamis 11 Mei pagi WIB (Golden State)*Game 6: Sabtu 13 Mei pagi WIB (Utah/Los Angeles)*Game 7: Senin 15 Mei pagi WIB (Golden State)*(KRS)