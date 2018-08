Menko PMK : Pembukaan Asian Games 2018 Sukses, Indonesia Bangga

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menghadiri Opening Ceremony Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Menko PMK menyatakan bahwa Asian Games 2018 Jakarta Palembang merupakan hasil kerja bersama rakyat Indonesia.



"Seluruh rakyat Indonesia merasa bangga, kita dapat menjadi tuan rumah Asian Games untuk yang kedua kalinya," ujar Menko PMK, Sabtu, 18 Agustus 2018.

Opening Ceremony Asian Games menampilkan beragam kekayaan budaya bangsa. Acara pembukaan diawali dengan persembahan Tari Saman, yang dilanjutkan dengan parade negara peserta Asian Games 2018. Pembukaan juga menampilkan keragaman khas tarian dan lagu daerah Indonesia yang dikemas dalam tari kolosal.Asian Games ini secara resmi dibuka langsung oleh Presiden Jokowi Widodo. "Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Asian Games ke-18 tahun 2018, saya nyatakan dibuka," ujar Presiden Jokowi.Ditambahkan Presiden Jokowi, Indonesia merasa bangga dan terhormat, kedatangan tamu-tamu terhormat dari 45 negara. "Dalam Asian Games ke-18, kita bangsa-bangsa se-Asia ingin mengunjukkan bahwa kita bersaudara, kita bersatu, kita ingin meraih prestasi," ucap Presiden.Sementara itu, dalam sambutannya Ketua INASGOC Erick Thohir menyampaikanbahwa pada Asian Games 2018, sebanyak 40 negara berkumpul untuk merayakan keberagaman, perbedaan, kemanusiaan, dan saling menularkan energi bangsa yang beragam dalam satu kesatuan dan harmoni, the Energy of Asia."Welcome to Indonesia, the Energy of Asia. Indonesia percaya Asia adalah sebuah benua menakjubkan yang memiliki jumlah suku etnis terbanyak di dunia," ujar Erick Thohir.Erick juga mengajak seluruh peserta untuk menginspirasi dunia, menciptakan masa depan Asia yang sentosa dan beradab, serta dunia yang damai. "Mari kita bertanding dengan menjunjung nilai-nilai sportivitas untuk menjadikan yang terbaik sehingga dikenang pada masa mendatang," kata Erick.Kemeriahan Asian Games 2018 terlihat dari kemegahan panggung yang dibangun dengan ukuran panjang 120 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 26 meter. Panggung menampilkan pemandangan gunung yang besar, dilengkapi berbagai tumbuhan ciri khas Indonesia. Penampilan sekitar 5 ribu penari dan pertunjukan kembang api kian menambah semarak pesta pembukaan.(ROS)