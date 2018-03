Menpora: Setelah Try Out, Perkembangan Pelatnas akan Tergambar

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi belum melihat secara jelas perkembangan yang dialami dari Pelatihan Nasional (Pelatnas) Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Namun dia meyakini kalau progres baru tergambar usai mereka menjalani tryout.



Menpora mengunjungi dua cabor dari PRSI, yaitu Timnas Polo Air dan Timnas Renang Indah. Dalam Pelatnas itu ia belum bisa menyimpulkan sejauh mana perkembangan yang dilakukan oleh masing-masing Pelatnas.

"Ini kan masih latihan demi latihan, tentu kami belum melihat progres lebih jauh sebelum mereka bertanding. Seperti yang dilakukan Polo Air, sebentar lagi mereka akan try out ke Serbia," ujar Imam di depan wartawan.Selain Timnas Polo Air yang akan menimba ilmu di Serbia pada Mei mendatang, Timnas Renang Indah juga akan mengikuti try out di Japan Open pada akhir April."Tentu hasil dari Serbia nanti akan kita lihat. Jadi pemerintah dan PRSI punya waktu untuk melihat perkembangannya. Saya akan menunggu nanti, yang pasti mereka menjalani latihan dengan enjoy. Psikologi mereka harus kita jaga sama-sama," terangnya.(FIR)