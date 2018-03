Kota Malang Tuan Rumah Putaran Pertama Final Four Proliga 2018

Malang: Sebanyak empat tim voli putri bakal menjalani babak final four putaran pertama Proliga 2018 di GOR Ken Arok Kota Malang mulai 30 Maret hingga 1 April 2018.



Keempat tim yang akan bertanding ialah Jakarta Elektrik PLN, Bandung Bank BJB Pakuan, Jakarta PGN Popsivo Polwan, dan Jakarta Pertamina Energi.

Keempat tim putri yang berhak tampil pada babak final four ini sebelumnya telah melalui pertarungan hidup mati pada babak penyisihan pada dua putaran. Babak penyisihan ini digelar di enam kota yang diawali di Yogyakarta dan berakhir di Bandung.Mereka berhasil menyingkirkan tiga tim dari perebutan empat besar yakni Jakarta BNI Taplus, Gresik Petrokimia, dan Bekasi BVN.Sedangkan, di bagian putra, babak final four juga tak kalah menariknya. Ada empat tim yang lolos, yakni Jakarta Pertamina Energi, Palembang Bank Sumsel Babel, Surabaya Bhayangkara Samator, dan Jakarta BNI Taplus.Babak penyisihan di sektor putra sebelumnya hanya diikuti oleh lima tim. Sehingga, satu-satunya tim yang terlempar dari babak empat besar adalah Bekasi BVN.Direktur Proliga, Hanny S Surkatty menyebutkan pertarungan sesungguhnya untuk memperebutkan mahkota juara Proliga tahun ini akan dimulai dari Kota Malang. Sebab, keempat tim putra dan empat putri yang sudah melangkah ke final four akan bertarung habis-habisan guna menentukan langkah ke final."Seluruh peserta final four akan ngotot meraih kemenangan di setiap pertandingan agar bisa melangkah mulus ke final. Makanya setiap pertandingan akan seru sekali," kata Hanny saat menghadiri konferensi pers di Malang, Rabu 28 Maret 2018.Pertandingan Proliga 2018 bisa diikuti dalam live streaming youtube pbvsi_official untuk seluruh pertandingan. Lalu, bisa diikuti di instgram @pbvsi_offisial, twitter: @VoliProliga, facebook: @pbvsiofficial, serta website: voliindonesia.org.(ASM)