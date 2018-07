Petenis Indonesia Terus Melaju di Turnamen Internasional Wanita

Solo: Dua petenis muda Indonesia, Rifanty Kahfiani (20 tahun) dan Joleta Budiman (18), melangkah ke babak kedua turnamen PT PP Women’s Circuit International Tennis 2018.



Bermain di Lapangan Tenis Gelora Manahan Solo, Jawa Tengah, Selasa 10 Juli 2018, Rifanty sukses mengatasi perlawanan Yuka Hosoki dari Jepang. Petenis hitam manis itu menang straight set dengan skor akhir 6-2 6-1.

Sedangkan Joleta membuat kejutan dengan menjungkalkan unggulan kedelapan asal Kazakhstan, Zhibek Kulambayeva. Mojang Bandung berparas rupawan itu unggul rubber set, 2-6 6-4 dan 6-4.“Tadi main konsisten dulu, kalau ada kesempatan baru menyerang maju ke net,” tutur Rifa, mahasiswi University of Oregon (AS) ini usai laga.Pada babak kedua turnamen tenis khusus putri, yang menyediakan hadiah total 15.000 dolar AS atau sekitar Rp210 juta ini, Rifa menantang unggulan kedua dari Jepang, Michika Ozeki. Sementara Joleta yang masuk babak utama dengan fasilitas wild card, juga bakal meladeni petenis asal Negeri Matahari Terbit, Mana Ayukawa, Rabu 11 Juli besok.“Hajar saja pokoknya,” tukas Rifa, tak gentar.Sementara itu, andalan Merah Putih lainnya, Aldila Sutjiadi (23), meskipun sempat kehilangan set pertama namun mampu mengalahkan yuniornya, Priska Madelyn Nugroho (15). Unggulan keempat itu menang rubber set 2-6 6-2 dan 6-4.“Hari ini saya main jelek sekali, banyak membuat kesalahan sendiri. Semoga di babak kedua bisa lebih baik mainnya,” tutur Aldila yang bercokol di peringkat tunggal ke-751 dunia itu.Petenis yang diproyeksikan membela tim Merah Putih pada Asian Games 2018 itu akan menghadapi wakil India, Bhuvana Kalva. Aldila harus berhati-hati karena pernah kalah dari Kalva di ajang Asian Closed Junior Tennis Championships di India, 2011. Aldila takluk 6-2 5-7 dan 3-6.“Itu sudah lama sekali, besok saatnya membalas kekalahan tersebut,” tekad Aldila.(RIZ)