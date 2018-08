Nova Emilia 'Sembunyikan' Cedera Demi Medali Asian Games 2018

Jakarta: Pelari Indonesia Nova Emilia mengalahkan batas saat turun di final nomor lari halang rintang 100 meter putri pada Asian Games 2018, Minggu 26 Agustus. Ia mampu meraih medali perak pada ajang tersebut.



Perjuangan Nova pada ajang tersebut layak diberikan pujian. Bukan apa-apa. Ia mencoba untuk memaksa tampil meski dalam kondisi cedera pinggul. Emil, panggilan akrabnya, mengaku mengalami cedera tersebut sejak tiga pekan lalu.

Toh, cedera tidak membuat Nova patah semangat untuk tetap tampil. Dengan menunjukkan semangat yang mengalahkan batas , ia mampu tampil impresif dan finis di urutan kedua. #IndonesiaKalahkanBatas "Dari proses yang Emil jalanin, kemarin dua minggu Emil sempet sakit banget (cedera pinggul), waktu latihan juga sampe nangis, tapi untungnya seminggu sebelum tanding Emil bisa ngendaliin itu semua, trus semakin membaik, ini sekarang juga masih sakit sih, karena ini kan Asian Games, mikirnya ini adalah ajang yang Emil nanti-nanti, jadi ya mati mati sekalian, jatuh jatuh sekalian," ujar Emil.Emil sukses mencatatkan waktu 13,33 detik pada pertandingan final tersebut. Itu menjadi pencapaian terbaiknya sejauh ini (personal best). Sebelumnya, ia mengklaim meraih catatan waktu mencapai 13,35 detik di PON."Catatan waktu juga membaik, tadi dapat 13,35, jadi 13,30. Itu personal best terbaik Emil, yang sebelumnya (13,35) Emil dapet di PON. Rekor pribadi sih, belum nasional, doain aja supaya bisa pecah," ujar Emil.Pencapaian Nova menunjukkan bahwa kontingen Indonesia memiliki semangat yang mengalahkan batas . Seperti semangat Combiphar yang bangga menjadi pemasok resmi (Official Supplier) Asian Games 2018.Berikan dukungan untuk atlet Indonesia melalui games #IndonesiaKalahkanBatas , persembahan OBH Combi dan dukung Indonesia menjadi posisi #1. Menangkan juga tiket nonton Asian Games 2018 atau Voucher belanja setiap harinya dari OBH Combi! Klik di sini (PAT)