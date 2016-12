Heat Bekap Lakers, GSW Sikat Nets

Metrotvnews.com, Jakarta: Miami Heat sukses mengalahkan LA Lakers dalam lanjutan NBA 2016. Sempat tertinggal pada kuarter pertama, Heat tampil hebat dan mengunci kemenangan 107 - 115.



Memulai pertandingan, Lakers langsung menjauh dari kejaran Heat. Total, 25 poin dikoleksi oleh Lakers.



Baca: Ricciardo Inginkan Mobil Baru untuk F1 Musim Depan

Baca: Terlalu Dini jika Pascal Wehrlein Menjadi Pengganti Rosberg

Video: Ferrari Belum Bicarakan Kontrak Baru Vettel dan Raikkonen

Namun, pada kuarter kedua, Heat perlahan tetapi pasti menunjukkan kualitas terbaik. Mereka memangkas jarak poin dan kedudukan berubah menjadi 60 - 53.Pada dua kuarter selanjutnya, Heat mengemas 62 poin. Sedangkan Lakers hanya menambah 47 poin. Heat menang dengan kedudukan 107 - 115.Tampil sebagai aktor kemenangan ialah Center Heat Hassan Whiteside dan Shooting Guard Justise Winslow. Mereka berdua total mengemas 46 poin.Pada pertandingan lain, Golden State Warriors (GSW) juga meraih hasil positif. Mereka menyudahi perlawanan Brooklyn Nets, 117 - 101. Kevin Durant menjadi motor serangan GSW dengan menciptakan 26 poin.Boston Celtics 109 vs 102 Indiana PacersGolden State Warriors 117 vs 101 Brooklyn NetsOrlando Magic 95 vs 106 New York KnicksLA Lakers 107 vs 115 Miami HeatSan Antonio Spurs 101 vs 106 LA Clippers(ASM)