Pelatnas BMX Menunggu Trek di Pulo Mas Selesai

Sleman: Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) timnas Sepeda BMX telah memasuki tahap pematangan. Kini, mereka ingin mempertajam asa demi bisa mengalahkan pesaing terberat mereka di Asian Games 2018.



Saat ditemui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di Youth Centre, Sleman, pelatih Timnas BMX Priyo Santoso mengungkapkan bahwa tim asuhannya yang turun pada nomor speed putra dan putri tinggal menunggu trek di Pulo Mas selesai direnovasi. Setelah itu ia dan timnya akan mengetahui secara detail arena yang bakal dipertandingkan di Asian Games nanti.

"Sudah mencapai persiapan khusus jadi sudah mulai matang. Kami menunggu trek BMX yang di Pulo Mas selesai. Kalau di sana sudah selesai kami baru tahu panjangnya berapa, tingkat kesulitannya di line satu, dua, tiga, atau empat, kami breakdone baru kami proses," ujar Priyo usai menyambut Menpora Imam Nahrawi."Secara fisik dan mental mereka sudah siap. Tinggal teknik spesifik saja yang belum dimatangkan. April kami sudah merapat ke Pulo Mas," tegasnya.Pelatnas BMX saat ini diisi empat atlet. Tiga atlet putra di antaranya adaBagus Saputra, Toni Sarifudin, dan Rio Akbar. Sementara, satu atlet putri yang diisi Elga Kharisma."Nanti entry by number-nya dua orang, sementara kami punya entry by name tiga atlet putra. Jadi yang dua masih ada kemungkinan (untuk promosi). Sementara satu lagi di nomor putri ada Elga Kharisma," lanjutnya.Elga sedang menjalani terapi pemulihan cedera tulang punggung di Jakarta. Meski begitu, perempuan asal Malang ini masih bisa turun lantaran kondisinya sudah 99 persen pulih."Elga mengalami cedera otot. Sekarang dia masih menjalani terapi latihan dan terapi pemulihannya di Jakarta," tegas Priyo.(ASM)