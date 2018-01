Ini Susunan Pemain IBL All-Star 2018

Jakarta: Center Satria Muda Pertamina, Dior Lowhorn, mendapatkan suara terbanyak dalam voting pemilihan starting five IBL All Star 2018. Lowhorn mendapatkan 13.884 suara, lebih banyak dibanding pemain lain seperti David Seagers (Pacific Caesar) meraih 11.751 suara, Wayne Bradford (Pelita Jaya) dengan 11.481 suara dan CJ Gilles (Pelita Jaya) yang memperoleh 10.699 suara. IBL All Star akan berlangsung di Britama Arena Mahaka Square, Minggu 7 Januari.



Lowhorn akan menjadi starting five tim All Star Divisi Merah bersama tiga rekannya di Satria Muda Pertamina, Hardianus Lakudu, Arki Dikania Wisnu, dan Christian Ronaldo Sitepu. Satu pemain lagi adalah bintang asing BSB Hangtuah, Keenan Palmore.

Sementara dari Divisi Putih starting five terdiri dari Xaverius Prawiro (Pelita Jaya Basketball), Ponsianus Nyoman Indrawan (Pelita Jaya Basketball), Abraham Damar Grahita (Stapac Jakarta) dan dua pemain impor, David Seagers (Pacific Caesar ,Surabaya) serta Chester J. Giles (Pelita Jaya Basketball).Untuk pemain cadangan, para pemain dipilih oleh manajemen IBL dan para pelatih dari divisi yang sama. Skuat cadangan tim Divisi Merah adalah Avan Seputra (Satria Muda Pertamina), Yanuar Priasmoro (BPD DIY Bima Perkasa Jogja), Surliyadin (Bank BJB Garuda Bandung), Nahshon George (BSB Hangtuah), dan Anthony McDonald (BPD DIY Bima Perkasa).Sedangkan dari Divisi Putih yang terpilih sebagai pemain cadangan adalah Indra Muhamad (Pacific Caesar Surabaya), Respati Ragil Pamungkas (Pelita Jaya Basketball), Adhi Pratama (Pelita Jaya Basketball), Jontaveous Sulton (Satya Wacana Salatiga), dan Wayne Bradford (Pelita Jaya Basketball)."Ajang All Star ini adalah persembahan untuk pecinta bola basket Indonesia yang setia mendukung IBL, juga menjadi apresiasi bagi perjuangan para pemain yang sudah berusaha keras menunjukkan permainan terbaik mereka," kata Direktur IBL, Hasan Gozali.Musim lalu, tim Divisi Merah tampil sebagai pemenang setelah menundukkan Divisi Putih 110-104. Terpilih sebagai pemain terbaik saat itu adalah point guard asing asal Satria Muda, Tyreek Jewell.(KRS)