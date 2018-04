Final Four Proliga Milik Putri JEP dan Putra Palembang

Malang: Tim putri Jakarta Pertamina Energi dan tim putra Palembang Bank Sumsel Babel menjadi jawara pada babak Final Four Proliga 2018 putaran pertama. Kedua tim tampil impresif pada pertandingan yang berlangsung di GOR Ken Arok, Kota Malang.



Menyusul di bawah mereka ada tim putri Bandung Bank BJB Pakuan dan tim putra Jakarta Pertamina Energi yang sama-sama meraih dua kemenangan dalam tiga pertandingan. Keempat tim ini setidaknya memiliki kesempatan lebih untuk mendapatkan tiket grand final.

Selanjutnya, babak Final Four putaran kedua bakal berlangsung di GOR Stritex Solo, Jawa Tengah, 6-8 April 2018. Dua tim teratas klasemen akan lolos ke babak grand final yang akan digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta pada 15 April 2018 mendatang.Berikut ini hasil Final Four Proliga 2018 putaran pertama:(Putri) Bandung Bank BJB vs Jakarta Elektrik 3-1 (25-23, 25-19, 21-25, 25-21)(Putri) Jakarta Pertamina Energi vs Jakarta PGN Popsivo 3-0 (25-23, 25-29, 25-20)(Putra) Surabaya Bhayangkara Samator vs Palembang Bank SumselBabel 2-3 (21-25, 27-25, 25-23, 24-26, 12-15)(Putra) Jakarta Pertamina Energi vs Jakarta BNI Taplus 3-1 (25-19, 24-26, 25-21, 25-16).(Putri) Bandung Bank BJB vs Jakarta PGN Popsivo 3-1 (25-22, 19-25, 25-20, 25-20)(Putra) Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta BNI Taplus 3-2 (22-25, 25-23, 23-25, 25-17, 15-12)(Putri) Jakarta Pertamina Energi vs Jakarta Elektik PLN 3-1 (22-25, 25-18, 25-17, 25-17)(Putra) Jakarta Pertamina Energi vs Surabaya Bhayangkara Samator 3-1 (24-26, 25-22, 25-20, 25-16).(Putri) Jakarta Pertamina Energi vs Bandung Bank BJB 3-1 (25-22, 19-25, 25-15, 25-19)(Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta PGN Popsivo 3-0 (25-23, 25-23, 25-22)(Putra) Jakarta Pertamina Energi vs Palembang Bank SumselBabel 2-3 (25-21, 26-24, 18-25, 17-25, 18-20)(Putra) Surabaya Bhayangkara Samator vs Jakarta BNI Taplus 3-2 (15-25, 25-27, 25-23, 25-23, 15-9)(ASM)