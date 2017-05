Kontingen Indonesia di ISG Waspada Angin Kencang

Metrotvnews.com, Jakarta: Kontingen Indonesia mewaspadai kondisi iklim dan cuaca selama penyelenggaraan Islamic Solidarity Games di Baku, Azerbaijan, pada 12-22 Mei 2017.



"Kami sempat menerima imbauan cuaca dari panitia penyelenggara terutama angin kencang. Kami mengimbau para atlet dan ofisial selalu menjaga kondisi fisik hingga kejuaraan selesai," kata Wakil Ketua Kontingen Indonesia Nasrun Umar di Baku dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat 12 Mei 2017.

Nasrun meminta atlet dan ofisial Merah-Putih bisa menjaga kesehatan dan mencegah sakit karena sering berada di area terbuka."Sampai saat ini kami tidak menerima laporan atlet yang sakit. Kami berharap semangat atlet dan ofisial terus terjaga," katanya.Nasrun mengatakan Komandan Kontingen Indonesia dalam ISG 2017 Alex Noerdin akan mengikuti upacara pembukaan yang berlangsung Jumat malam waktu setempat."Alex tidak menghadiri upacara selamat datang di wisma atlet karena dalam perjalanan menuju Baku," kata Nasrun tentang penyambutan kontingen Tanah Air yang juga dihadiri Duta Besar RI untuk Azerbaijan Hasnan Bey Fananie.Nasrun mengatakan persiapan kontingen Indonesia jelang upacara pembukaan berjalan lancar menyusul kebutuhan atlet dan ofisial telah terpenuhi. Hasnan mengatakan kejuaraan persahabatan antara negara-negara Islam itu sekaligus menjadi ajang diplomasi bagi Indonesia sebagai negara besar yang demokratis."Ini adalah ajang bagi Indonesia untuk tampil. Indonesia dapat menunjukkan sebagai bangsa yang penuh cinta damai kepada negara-negara lain," kata Hasnan.Kontingen Indonesia di Islamic Solidarity Games 2017 berkekuatan 65 atlet putra, 40 atlet putri, dan 42 ofisial, termasuk pelatih.Kontingen Indonesia akan mengikuti 13 cabang olahraga, yaitu atletik, angkat besi, basket three on three, judo, karate, menembak, para atletik, polo air, renang, selam, senam, taekwondo, dan wushu.Alex Noerdin mengatakan bahwa kontingen Indonesia membidik peringkat lima besar dalam kejuaraan antarnegara Islam itu karena kondisi iklim yang berbeda dengan Tanah Air.(RIZ)