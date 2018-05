Atlet Panjat Tebing Indonesia Raih Tiga Medali di Kejuaraan Dunia

Alhamdulillah, kabar baik datang dari Kejuaraan Dunia Panjat Tebing (IFSC Climbing World Cup 2018). 1 emas (Aries Rahayu) - 1 perak (Aspar Jaelolo @aspar_jaelolo dan 1 perunggu (Puji Lestari) diraih di kejuaraan ini. Jaga terus performa sampai #asiangames2018 nanti. . Selamat Ya Aries, Aspar dan Puji sudah buat Indonesia Raya berkumandang, Indonesia Bangga -IN ???? dari @fpti_official #panjattebing #fpti #asiangameskita #asiangames2018

A post shared by Imam Nahrawi (@nahrawi_imam) on May 6, 2018 at 9:03am PDT