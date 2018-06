Menpora: Persiapan Asian Games Sudah 96 Persen

Malang: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Imam Nahrawi mengungkapkan hingga saat ini persiapan gelaran akbar Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta dan Palembang hampir rampung.



"Alhamdulillah berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, Asian Games sudah memenuhi target. Sekarang sudah hampir 96 persen," katanya kepada awak media di Malang, Rabu 20 Juni 2018.

Asian Games XVIII akan berlangsung di Jakarta dan Palembang pada, 18 Agustus hingga 2 September 2018 mendatang. Segala persiapan yang dilakukan pun sudah sesuai dengan jalur, termasuk kerja sama dengan berbagai pihak."Masih finishing aja. Termasuk hari ini ada Kejuaraan Asia Layar itu untuk menguji bagaimana tempat penyimpanan layar sampai venue. Ini semuanya lagi di finishing, hanya soal itu saja. So far so good nggak ada masalah," ungkapnya.Di samping itu, atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games mendatang pun juga telah menyiapkan diri dengan baik. Pasalnya, atlet tuan rumah diharapkan mendapatkan prestasi lebih membanggakan karena pada gelaran sebelummya, Indonesia berada di ranking 17."Alhamdullilah bisa terlampaui dengan baik demikian pula dengan persiapan atlet. Sekarang mereka sedang fokus di pelatnas, try out, bahkan di beberapa pertandingan uji coba di negara-negara lain. Hal itu dalam rangka persiapan untuk sukses berprestasi," tuturnya.Imam mengaku pihaknya masih belum menentukan target apa yang perlu disematkan kepada para atlet Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu hari terakhir pendaftaran peserta Asian Games."Kita akan mengumumkan resmi nanti setelah tanggal 30 Juni. Karena 30 Juni itu hari terakhir entry name seluruh peserta negara yang akan mendaftar dan dari situ kita akan melihat potensi peluang kita," pungkasnya.(ACF)