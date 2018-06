Pecundangi Cavaliers di Game Keempat, Golden State Warriors Juara NBA 2018

Cleveland: Golden State Warriors resmi menahbiskan diri sebagai juara NBA musim 2017--2018 setelah memenangi game keempat final NBA melawan Cleveland Cavaliers 108-85 . Bagi Warriors ini adalah gelar back to back, setelah sebelumnya juara musim lalu.



Bermain di Quickens Loans Arena, Cavaliers yang didukung suporter sendiri justru tampil gugup di kuarter pertama. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Warriors untuk membobambir pertahanan Cavs.

Stephen Curry yang melempem pada game ketiga tampil apik dalam laga ini. Tembakan tiga angkanya -seperti biasa- membuat Warriors unggul 34-25 pada kuarter pertama.Pada kuarter kedua, Cavs bangkit. Mereka mulai bisa mendekati perolehan poin Warriors. Bahkan, mereka sempat unggul 49-48. Akan tetapi, kondisi ini bisa cepat dibalikkan oleh Warriors yang unggul 61-52 saat tutun minum.Pada kuarter ketiga, praktis tak banyak yang bisa dilakukan oleh Cavaliers. Field goal mereka cukup buruk hanya 33 persen, ditambah dengan lemparan bebas mereka yang persentasenya hanya 50 persen.Berbanding terbalik dengan Warriors. Tembakan tiga angka mereka makin mantap pada fase ini. Kaly Thompson yang bermain buruk pada dua kuarter sebelumnya, malah bermain baik. Warriors pun unggul cukup jauh 86-65.Pada kuarter penentuan atau kuarter keempat, kondisi tak juga berubah. Tembakan tiga angka Warriors makin tak terbendung. Sementara itu, Cavs tampak kesulitan menembus pertahanan Warriors yang sangat rapat.Hasil akhir, Warriors berhasil menang dengan skor 108-85. Final ini ternyata berjalan lebih mudah bagi Warriors setelah mereka hanya butuh empat game dari sistem best of seven.Penampil terbaik dalam ini adalah Stephen Curry dengan 37 poin. Akan tetapi, Kevin Durant juga tak kalah mengkilap dengan triple-double, 20 poin, 12 rebound, dan 10 assist. Gelar back to back yang manis untuk Warriors. Mereka menjadi tim pertama setelah terakhir kali yang bisa back to back juara adalah Miami Heat yang juara pada 2012 dan 2013.(KRS)