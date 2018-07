Gelar Ganda Putri Milik Duet Indonesia dan Belanda

Jakarta: Pasangan Aldila Sutjiadi (23 tahun) dan Arianne Hartono (22 tahun) berhasil memboyong gelar juara ganda putri Pelti di ajang Widya Chandra International Tennis 2018.



Pada final yang berlangsung di lapangan tenis The Sultan Hotel Jakarta, Sabtu (21/7), duet asal Indonesia dan Belanda itu mengalahkan unggulan pertama, Zeel Desai (India)/Mana Ayukawa (Jepang). Aldila/Arianne menang straight set dengan skor akhir, 6-1 dan 6-2.

“Kami senang bermain bersama dan gembira bisa menjadi juara di Jakarta,” tutur Arianne usai laga berdurasi 59 menit itu.“Kami berdua saling mengisi. Arianne sangat solid bermain dari base line, sementara saya berada di depan,” timpal Aldila.Bagi Aldila, gelar juara ganda turnamen ITF Women’s Circuit ini merupakan yang kedua dalam karir tenis profesionalnya setelah yang pertama, empat tahun silam. Kemenangan pada kejuaraan berhadiah total 15.000 dolar AS atau sekitar Rp 210 juta ini menjadi pelipur setelah tersingkir di semi final tunggal.Aldila gagal mengulang hasil positif pada seri pertama di Solo, pekan silam. Unggulan keenam itu harus mengakui keunggulan kedelapan asal India, Mahak Jain, 6-3, 1-6 dan 6-7(4).Sebaliknya, Arianne justru sukses memenangkan partai semifinal tunggal atas unggulan ketiga, Zeel Desai (India). Petenis yang masuk babak utama melalui kualifikasi itu unggul straight set, 6-0 dan 7-5.Di partai puncak yang bakal berlangsung Minggu (21/7), Arianne yang merupakan keponakan pelatih putri Indonesia, Deddy Tedjamukti akan menantang Mahak Jain (India).“Yang penting tidak banyak mati sendiri dan tetap semangat untuk memenangi partai final,” tutur lulusan University of Mississippi (AS) yang berencana menekuni karir sebagai petenis professional.(KAU)