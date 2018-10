Menko PMK Bawakan Bendera Merah Putih

Jakarta: Asian Para Games (APG) 2018 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu malam, 6 Oktober, di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Menko PMK Puan Maharani selaku Ketua Dewan Pengarah APG 2018 didaulat membawa bendera merah putih untuk dikibarkan di tiang utama Stadion GBK Jakarta.



Menko Puan memasuki arena stadion GBK dengan membawa bendera merah putih, diiringi visualisasi video yang menjelaskan makna bendera merah putih. Narasi Menko Puan berisikan bahwa warna merah yang terdapat pada bendera Indonesia melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. "Jadilah simbol persatuan, berikan warna pada dunia", tutur Menko Puan.

Narasi tersebut sesuai dengan tema besar APG 2018, yakni "We Are One." Tema tersebut tegas mengatakan bahwa "Kita Adalah Satu," walau dengan latar belakang suku, agama, bangsa, dan fisik berbeda. Tema ini selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tema "We are One" terinspirasi dari semangat persatuan Pancasila.Pada kesempatan ini Presiden mengharapkan melalui APG 2018 bangsa Indonesia ingin menunjukan kegigihan dan prestasi. "Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Asian Para Game Tahun 2018, saya nyatakan dibuka. Selamat berjuang, sukses," kata Presiden.APG 2018 yang diselenggarakan pada 6-13 Oktober 2018 diikuti lebih dari 3 ribu atlet dan lebih dari 2 ribu official. APG 2018 akan mempertandingkan 18 cabang olahraga serta 588 nomor pertandingan.Hadir dalam pembukaan APG 2018 Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Presiden Asian Paralympic Comitte Majid Rashed, Menpora Imam Nahrawi, Gubernur DKI Anies Baswedan, TNI, Polri, serta hadirin lainnya.(ROS)