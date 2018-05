Kemenpora Siap Pecahkan Rekor Poco-poco di Guinness World Records

Jakarta: Jelang pemecahan Rekor Guinness World Records The Largest Poco-Poco Dance 2018 yang akan digelar pada Agustus, beragam sosialisasi dilakukan.



Kali ini, sosialisasi dan lomba Poco-Poco Road To Guienness World Of Record dilakukan saat penutupan Invitasi Bola Basket Antar Media Nasional (IBBAMNAS) 2018.

Sosialisasi dan lomba poco-poco dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersama Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemenpora Shobibah Rohmah dengan membunyikan terompet gas di Lapangan Basket Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta, Kamis, 10 Mei 2018 sore.Imam bersama Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemenpora turut mengikuti senam poco-poco dengan para peserta lomba. Menpora mengikuti gerakan poco-poco yang dilakukan instruktur dari FOKBI. Mulai dari gerakan senam seperti mengayuh kaki, sampai menggoyangkan tubuh dan tangannya.Pada kesempatan itu, Imam menyinggung soal Asian Games 2018. Menurutnya, Asian Games bukan semata harus sukses penyelenggaraan tapi juga promosi pariwasata, budaya, kesenian, kuliner, termasuk poco-poco."Poco-poco ini merupakan olahraga kreasi yang bersumber dari budaya yang dikembangkan melalui modifikasi olahraga prestasi sehingga gerakan-gerakan lebih pada gerakan olahraga prestasi. Di Asian Games inilah kita akan promosikan poco-poco. Ini akan melibatkan kurang lebih sebanyak 65 ribu peserta dan saat yang bersama juga akan dikuti ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat di berbagai daerah," ujar Imam dalam keterangan tertulisnya.Sementara itu, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemenpora Shobibah Rohmah mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan Jurnalis Pecinta Olahraga (Jussraga). Ia berharap sinergitas ini dapat terus berjalan untuk menyukseskan lomba Poco-Poco Road To Guienness World Of Record."Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang pada sore hari ini sudah berpartisipasi. Pesertanya sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Jusraga, saya harap sinergitas kita tidak hanya pada acara pada sore hari ini tapi terus bersinergi untuk menyukseskan Guinness World Records perama kali di Indonesia secara massal," kata Shobibah."Dua tahun yang lalu, kita sudah pecahkan rekor MURI dan tahun ini pada 5 Agustus mendatang, kita akan memecahan Rekor Guinness World Records Poco-Poco," katanya.Lebih dari pada itu, pihaknya akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya senam budaya yang sangat luar biasa yakni poco-poco."Kepada anggota Dharma Wanita, semoga sinergitas seperti ini diperbanyak lagi karena tanggung jawab kita bersama adalah mengolahragakan masyarakat Indonesia. Selamat berkompetisi semoga kita semua menjadi manusia yang sehat," tuturnya.Ketua Panitia IBBAMNAS 2018, Hermansyah mengatakan akan mendukung Kemenpora untuk menggaungkan Asian Games 2018 sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo. Kemudian, yang tidak kalah penting sebelum Asian Games akan digelar pemecahan rekor poco-poco pada 5 Agustus yang akan datang.(ROS)