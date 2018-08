Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Putra Asian Games Hari Ini

Jakarta: Laga perdana penyisihan grup cabang olahraga (cabor) sepak bola Asian Games 2018 kembali bergulir. Kali ini, ada enam pertandingan dari Grup B hingga Grup D yang digelar pada Selasa 14 Agustus.



Jepang U-23 menjadi salah satu tim unggulan yang akan bertanding pada hari ini. Mereka akan berduel dengan Nepal U-23 pada babak penyisihan Grup D di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang.

Ada yang unik melihat skuat Jepang nanti. Mereka secara mengejutkan tidak diperkuat pemain-pemain senior. Bahkan, pemain-pemain seperti Shinji Kagawa, Yuto Nagatomo, dan Shinji Okozaki tidak dipanggil Jepang.Sementara itu, di kubu Nepal, akan ada sosok yang tidak asing saat menghadapi Jepang nanti. Mereka bakal diperkuat Rohit Chand yang merupakan bintang klub Liga 1 Indonesia, Persija Jakarta.Tim unggulan lainnya yang akan bertanding adalah Thailand U-23. Semifinalis Asian Games 2014 itu akan menghadapi Qatar U-23 dalam penyisihan Grup B di Stadion Pakansari, Cibinong malam hari WIB.16:00 WIB: Uzbekistan vs Bangladesh16:00 WIB: Tiongkok vs Timor Leste16:00 WIB: Vietnam vs Pakistan (TVRI)19:00 WIB: Thailand vs Qatar (TVRI)19:00 WIB: UEA vs Suriah19:00 WIB: Jepang vs Nepal(FIR)