Beban Berat MP Samator di Srikandi Cup Seri III

Jakarta: Merah Putih (MP) Samator Jakarta akan menjadi tuan rumah kejuaraan bola basket putri, Srikandi Cup Seri ke III, pada 19 hingga 24 Maret mendatang, di Gelanggang Olah Raga Lokasari, Jakarta.



MP Samator yang dalam seri II menduduki peringkat ketiga, kini lebih mempersiapkan diri lantaran tak ingin dipermalukan di kandangnya sendiri. Pelatih MP Samator Nina Yunita Nurman mengatakan, menjadi tuan ruman seri III setidaknya menjadi beban bagi skuatnya.

"Masalah underperform di awal kuater pada seri kedua memang terjadi pada tim kami. Kami antisipasi dengan mengadakan try out, mudah-mudahan tidak terjadi di seri ketiga," kata Nina.Dikatakan Nina, dapat dipastikan skuatnya turun full team berisikan 17 pemain. Termasuk Isabelle Suryaman, shooting guard andalan MP Samator yang mengalami cedera yang sudah absen dalam beberapa pertandingan sebelumnya."Dia (Isabelle) akan turun, tapi tidak banyak porsi waktunya," imbuh Nina.Nina menambahkan, selain itu dirinya juga memperbanyak porsi latihan akurasi untuk memulihkan kembali anjloknya performa pemain khususnya statistik skuad MP Samator yang bermasalah.Wakil Direktur Utama Samator Grup Rachmat Harsono mengatakan, bertindak sebagai tuan rumah skuatnya berusaha akan menampilkan pertandingan fair dan berusaha menggugah antusiasme masyarakat untuk memasyarakatkan basket putri dan putra menjadi setara."Masih banyak yang belum dievaluasi. Strategi pemain maupun semangat official masih banyak yang juga harus diimprove untuk putaran ketiga ini," Rachmat.Ditambahkan Deddy Setiawan Koordinator Srikandi Cup, saat ini persiapan penyelenggaraan hampir mencapai 100 persen. Deddy menambahkan, saat ini kesulitan penyelenggaraan basket putri adalah susahnya menggandeng sponsor dengan terpisahnya pertandingan basket putri dan putra."Namun keuntungannya adalah kami bisa mengatur jadwal pertandingan di jam prime time. Kami sengaja mencoba pertandingan kota-kota kecil seperti saat seri pertama di Makassar antusiasme penonton tinggi," kata Deddy.Direncanakan playoffs Srikandi Cup 2018 diselenggarakan pada pertengahan April di Cirebon, Jawa Barat.(RIZ)